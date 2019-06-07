7 Июнь 12:44 2019-06-07T13:11:34+03:00

В сентябре этого года в Амвросиевке планируют открыть реабилитационный центр для военнослужащих Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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В сентябре этого года в Амвросиевке планируют открыть реабилитационный центр для военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— В центре будут доступны такие процедуры, как физиолечение, водное лечение, гидромассаж, восходящий и циркулярный душ, озокерит, электропроцедуры, массажи – то есть весь комплекс, который подразумевает реабилитацию. Так же на территории центра будет работать психолог. От войны нужно отрывать не только физически, поправляя здоровье, но и психологически, — рассказал главный врач реабилитационного центра Эдуард Билецкий.

После закрытия лагеря в 2000-х годах его корпуса не ремонтировались. Из-за чего все стены и покрытия требовали капитального ремонта, который подходит к завершению.

— Оборудование уже давно заказано. Нам осталось только дождаться поставок и окончания самого ремонта. После этого в сентябре месяце мы будем встречать первых посетителей, — добавил Билецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU