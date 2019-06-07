В Амвросиевке планируют открыть реабилитационный центр для военнослужащих
В сентябре этого года в Амвросиевке планируют открыть реабилитационный центр для военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.
— В центре будут доступны такие процедуры, как физиолечение, водное лечение, гидромассаж, восходящий и циркулярный душ, озокерит, электропроцедуры, массажи – то есть весь комплекс, который подразумевает реабилитацию. Так же на территории центра будет работать психолог. От войны нужно отрывать не только физически, поправляя здоровье, но и психологически, — рассказал главный врач реабилитационного центра Эдуард Билецкий.
После закрытия лагеря в 2000-х годах его корпуса не ремонтировались. Из-за чего все стены и покрытия требовали капитального ремонта, который подходит к завершению.
— Оборудование уже давно заказано. Нам осталось только дождаться поставок и окончания самого ремонта. После этого в сентябре месяце мы будем встречать первых посетителей, — добавил Билецкий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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