День рождения Пушкина в академии Луганска отметили диктантом по "Капитанской дочке"
В честь 220-летия Александра Пушкина студенты и преподаватели Академии Матусовского в Луганске написали диктант из 220 слов по его «Капитанской дочке».
Ректор вуза Валерий Филиппов перед началом акции пообещал тем, кто справится без ошибок, необычный приз:
— Четырем победителям – трем студентам и преподавателю – мы оплатим поездку в музей-заповедник Пушкина «Болдино».
Диктант писали в большой перерыв. Пригласили поучаствовать всех желающих. Пришли студенты, преподаватели, члены ректората. Всего 281 человек, включая ректора.
— У нас было несколько вариантов диктанта по текстам Пушкина, — рассказала заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Ольга Лукьянченко. — Выбрали отрывок из «Капитанской дочки». Он очень символично заканчивается напоминанием русской пословицы: береги платье снову, а честь смолоду.
Имена победителей преподаватели кафедры обещают назвать уже скоро.
ИСТОЧНИК KP.RU