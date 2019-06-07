2019-06-07T12:24:24+03:00
Звезды

День рождения Пушкина в академии Луганска отметили диктантом по "Капитанской дочке"

За диктант без ошибок – путешествие в «Болдинскую осень»
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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На диктант пришли студенты, преподаватели, члены ректората. Фото: Сергей ХрыпкоНа диктант пришли студенты, преподаватели, члены ректората. Фото: Сергей Хрыпко
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В честь 220-летия Александра Пушкина студенты и преподаватели Академии Матусовского в Луганске написали диктант из 220 слов по его «Капитанской дочке».

Ректор вуза Валерий Филиппов перед началом акции пообещал тем, кто справится без ошибок, необычный приз:

— Четырем победителям – трем студентам и преподавателю – мы оплатим поездку в музей-заповедник Пушкина «Болдино».

Диктант писали в большой перерыв. Пригласили поучаствовать всех желающих. Пришли студенты, преподаватели, члены ректората. Всего 281 человек, включая ректора.

— У нас было несколько вариантов диктанта по текстам Пушкина, — рассказала заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Ольга Лукьянченко. — Выбрали отрывок из «Капитанской дочки». Он очень символично заканчивается напоминанием русской пословицы: береги платье снову, а честь смолоду.

Имена победителей преподаватели кафедры обещают назвать уже скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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