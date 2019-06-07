2019-06-07T11:51:53+03:00
Политика

С приходом Зеленского украинские военные увеличили интенсивность обстрелов Донбасса

Только за эти сутки украинские военные выпустили по населенным пунктам Республики больше 270 боеприпасов
Екатерина Сорока
Поделиться:
Только за эти сутки украинские военные выпустили по населенным пунктам Республики больше 270 боеприпасов. Фото: news-front.infoТолько за эти сутки украинские военные выпустили по населенным пунктам Республики больше 270 боеприпасов. Фото: news-front.info
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки украинские силовики 19 раз открыли огонь по населенным пунктам Республики, израсходовав больше 270 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

— Общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 19 раз. Количество примененных боеприпасов – 271 единица. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории Республики, составило 90 единиц, — сообщил руководитель.

Пока в Минске проходят заседания между представителями Донбасских Республик и Украиной по поводу снятия экономической блокады, украинские вооруженные силы продолжают нарушать согласованный режим прекращения огня. Местные жители говорят, что с приходом Зеленского украинские военные увеличили интенсивность обстрелов Донбасса. Об этом свидетельствует и сводка.

Так за минувшие сутки украинские военные обстреляли Горловское, Донецкое и Мариупольское направления Республики. Были повреждены три дома и шесть гаражей в Гольмовском и Зайцево. И почти 3 400 абонентов остались без электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Денис Пушилин отреагировал на заявление Зеленского
День рождения Пушкина в академии Луганска отметили диктантом по "Капитанской дочке"
Мира можно не ждать: Зеленский сделал заявление по Донбассу
Двое горняков погибли в результате несчастного случая на шахте в Снежном
В ДНР подорожал бензин и газ, цена на дизельное топливо осталась прежней
Как артисты муздрамы Донецка отметили 220-летие Пушкина
«Почта Донбасса» ввела в эксплуатацию марку к 220-летию со дня рождения Пушкина
"Бурановские бабушки" зажгли в Донецке
Иван Приходько: Всю ночь украинские боевики били Гольмовский
Когда «Донбасс Арена» начнет принимать гостей
Военные ВСУ отказываются минировать мосты у границы с Россией
ВСУ стянули к линии фронта в ЛНР реактивные системы залпового огня, самоходную артиллерию, бронетехнику
Почему в рядах ВСУ недовольны Зеленским