С приходом Зеленского украинские военные увеличили интенсивность обстрелов Донбасса
За прошедшие сутки украинские силовики 19 раз открыли огонь по населенным пунктам Республики, израсходовав больше 270 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
— Общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 19 раз. Количество примененных боеприпасов – 271 единица. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории Республики, составило 90 единиц, — сообщил руководитель.
Пока в Минске проходят заседания между представителями Донбасских Республик и Украиной по поводу снятия экономической блокады, украинские вооруженные силы продолжают нарушать согласованный режим прекращения огня. Местные жители говорят, что с приходом Зеленского украинские военные увеличили интенсивность обстрелов Донбасса. Об этом свидетельствует и сводка.
Так за минувшие сутки украинские военные обстреляли Горловское, Донецкое и Мариупольское направления Республики. Были повреждены три дома и шесть гаражей в Гольмовском и Зайцево. И почти 3 400 абонентов остались без электроэнергии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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