СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-07T11:51:53+03:00

Только за эти сутки украинские военные выпустили по населенным пунктам Республики больше 270 боеприпасов. Фото: news-front.info

Только за эти сутки украинские военные выпустили по населенным пунктам Республики больше 270 боеприпасов

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За прошедшие сутки украинские силовики 19 раз открыли огонь по населенным пунктам Республики, израсходовав больше 270 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

— Общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 19 раз. Количество примененных боеприпасов – 271 единица. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории Республики, составило 90 единиц, — сообщил руководитель.

Пока в Минске проходят заседания между представителями Донбасских Республик и Украиной по поводу снятия экономической блокады, украинские вооруженные силы продолжают нарушать согласованный режим прекращения огня. Местные жители говорят, что с приходом Зеленского украинские военные увеличили интенсивность обстрелов Донбасса. Об этом свидетельствует и сводка.

Так за минувшие сутки украинские военные обстреляли Горловское, Донецкое и Мариупольское направления Республики. Были повреждены три дома и шесть гаражей в Гольмовском и Зайцево. И почти 3 400 абонентов остались без электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU