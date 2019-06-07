Двое горняков погибли в результате несчастного случая на шахте в Снежном

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-07T11:30:18+03:00

В месте, где застряли горняки, было всего 6 процентов кислорода

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Шестого июня на шахте в городе Снежное произошел несчастный случай, в результате которого двое горняков застряли под землей. Спасти работников не удалось. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

— Вследствие несчастного случая во время выполнения трудовых обязанностей в частной горной выработке глубиной 200 метров, уклон 32 градуса не вышли на поверхность двое работников. Горноспасатели города Торез обследовали выработку, выявили и подняли на поверхность тела двух погибших: 1982 и 1980 года рождения, — говорится в сообщении.

Горноспасатели провели полное обследование места происшествия. Им удалось узнать, что горняки все это время находились в выработке, где уровень кислорода составлял всего шесть процентов. Это очень мало, если учесть, что для нормальной жизнедеятельности человека в воздухе должно быть не меньше 20 процентов кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU