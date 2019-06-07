"Бурановские бабушки" зажгли в Донецке

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-07T08:48:25+03:00

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Вчера в День русского языка и 220-летия со дня рождения Александра Пушкина в Донецке прошел концерт. На сцене центрального парка культуры и отдыха имени Щербакова выступили Российские коллективы «Бурановские бабушки», «Бабкины внуки», а также мастер игры на балалайке Андрей Киряков. Несколько тысяч дончан пришли на концерт в парке Щербакова.

Справка «КП»: Фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки» был создан более 40 лет назад в селе Бураново Малопургинского района Удмуртии. В основе репертуара лежат удмуртские народные песни. В 2008 году «бабушки» прославились тем, что начали перепевать хиты современной эстрады на удмуртском языке. В 2012-м их пригласили для участия в «Евровидении», где они выступили с песней «Partyforeverybody». По итогам зрительского голосования коллектив занял второе место. В этом году участницы коллектива получили звания Народных артисток Удмуртии.

К слову, день русского языка отмечается в Республике как государственный «Чудесный мир Пушкина» праздник с 2015 года. Торжества проходят 6 июня − в день рождения русского классика Александра Пушкина. Кроме того, 2019-й год объявлен в Республике Годом русского языка. Театрализованное шествие прошло в центре столицы ДНР: здесь были герои многих произведений Пушкина и сам Александр Сергеевич собственной персоной. Всего в мероприятии «Чудесный мир Пушкина» приняли участие несколько тысяч человек из разных городов и районов Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU