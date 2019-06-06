Военные ВСУ отказываются минировать мосты у границы с Россией

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-06T18:41:10+03:00

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Военные ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования о минировании мостов у границы с Российской Федерацией. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

Об одном из таких приказов на горячую линию прокуратуры сообщил военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Он рассказал, что в середине мая украинские силовики уже минировали автомобильный мост в районе приграничного с Россией села Городище Беловодского района, однако затем получили приказ снять взрывчатку.

- Заявитель сообщил, что в неформальной беседе командир подразделения сообщил военнослужащим, что минирование моста произведено на случай предполагаемой танковой атаки со стороны России. По словам же самого заявителя, местность в районе моста является ровной и открытой. Даже в случае атаки танки не стали бы форсировать реку по мосту, - пересказали его слова в Генпрокуратуре.

- Через некоторое время военнослужащим поступила команда сняться с охраны моста и передислоцироваться на автомобильный мост в районе Красной Таловки в Станично-Луганском районе, - отметили правоохранители.

Украинский силовик рассказал, что тамошний мост был заминирован еще несколько лет назад. Тогда для его минирования бойцы ВСУ использовали более 500 килограммов тротила.

- Военнослужащие получили приказ снять старое минирование, так как тротил уже несколько раз подвергался подтоплению из-за подъема уровня воды в реке. После снятия старого минирования мост должен быть снова заминирован взрывчаткой КЗ-6, которую в количестве двадцати штук привезли с автомобильного моста из-под Городища, - сообщили в Генпрокуратуре.

Также заявитель рассказал, что военные не хотят выполнять преступные приказы командования. Они знают, что мостом часто пользуются местные жители, которые могут стать жертвами взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU