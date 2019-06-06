2019-06-06T18:41:10+03:00
Политика

Военные ВСУ отказываются минировать мосты у границы с Россией

Об этом сообщили в Генпрокуратуре ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Военные ВСУ отказываются минировать мосты у границы с Россией. Фото: ucoz.comВоенные ВСУ отказываются минировать мосты у границы с Россией. Фото: ucoz.com
Изменить размер текста:

Военные ВСУ отказываются выполнять приказы своего командования о минировании мостов у границы с Российской Федерацией. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

Об одном из таких приказов на горячую линию прокуратуры сообщил военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Он рассказал, что в середине мая украинские силовики уже минировали автомобильный мост в районе приграничного с Россией села Городище Беловодского района, однако затем получили приказ снять взрывчатку.

- Заявитель сообщил, что в неформальной беседе командир подразделения сообщил военнослужащим, что минирование моста произведено на случай предполагаемой танковой атаки со стороны России. По словам же самого заявителя, местность в районе моста является ровной и открытой. Даже в случае атаки танки не стали бы форсировать реку по мосту, - пересказали его слова в Генпрокуратуре.

- Через некоторое время военнослужащим поступила команда сняться с охраны моста и передислоцироваться на автомобильный мост в районе Красной Таловки в Станично-Луганском районе, - отметили правоохранители.

Украинский силовик рассказал, что тамошний мост был заминирован еще несколько лет назад. Тогда для его минирования бойцы ВСУ использовали более 500 килограммов тротила.

- Военнослужащие получили приказ снять старое минирование, так как тротил уже несколько раз подвергался подтоплению из-за подъема уровня воды в реке. После снятия старого минирования мост должен быть снова заминирован взрывчаткой КЗ-6, которую в количестве двадцати штук привезли с автомобильного моста из-под Городища, - сообщили в Генпрокуратуре.

Также заявитель рассказал, что военные не хотят выполнять преступные приказы командования. Они знают, что мостом часто пользуются местные жители, которые могут стать жертвами взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Когда «Донбасс Арена» начнет принимать гостей
ВСУ стянули к линии фронта в ЛНР реактивные системы залпового огня, самоходную артиллерию, бронетехнику
Почему в рядах ВСУ недовольны Зеленским
Генпрокуратура ДНР возбудила дело на комбрига Мишанчука, отдавшего приказ стрелять по донецкой мечети «Ахать Джами»
В Донецке празднуют День русского языка
Денис Пушилин: Киевская власть прилагала все силы, чтобы выдавить русский язык из русскоязычного Донбасса
ВСУ нанесли артудар по району Васильевской насосной станции
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 90 снарядов и мин
Луганская филармония 8 июня представит программу «Поэзия в музыке. Пушкин и Чайковский»
Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»
Сборная из Донецка по фигурному катанию завоевала 18 медалей на первенстве Ростовской области
В ДНР увеличили срок действия пенсионных карт
ДНР и ЛНР в Минске предложили Украине снять с Донбасса блокаду
Дождались! Новый представитель от Украины в Минске продемонстрировал способность вести диалог
В Горловке тяжело ранен мирный житель
Скорая будет приезжать быстрей – минсвязь и министерство здравоохранения вводят в эксплуатацию новую информационную систему
В Донецке без вести пропала женщина 39-ти лет
В Минске представители ЛНР и Украины согласились отвести вооружение от Станицы Луганской
Правительство ДНР освободило семьи погибших военнослужащих от уплаты государственной пошлины в ЗАГСе
Военный суд ЛНР вынес приговор шестнадцати диверсантам-террористам ВСУ
В Луганске открыли выставку тактильных картин слепоглухих художников
ВСУ размещают тяжелую технику в жилых районах Луганской области
«Мода модой, но мозги не отменяли!» В сети разгорелся спор – нужны ли девушкам тату?