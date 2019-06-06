2019-06-06T16:15:17+03:00
Политика

Почему в рядах ВСУ ропщут на Зеленского

Специально созданная комиссия выясняет причины недовольства бойцов политикой Президента
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Почему в рядах ВСУ ропщут на Зеленского. Фото: rbc.uaПочему в рядах ВСУ ропщут на Зеленского. Фото: rbc.ua
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Комиссия управления 25-й бригады ВСУ выясняет причины недовольства в подразделениях политикой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в ЛИЦ сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что оборонное ведомство Республики продолжает получать информацию о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил».

- Так, в подразделениях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады начала работу комиссия из управления бригады во главе с замкомандира по морально-психологическому обеспечению с целью установить причины недовольства политикой, проводимой президентом Зеленским, а также разработать комплекс мер по предотвращению роста недовольства среди личного состава, - сообщил Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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