Генпрокуратура ДНР возбудила дело на комбрига Мишанчука, отдавшего приказ стрелять по донецкой мечети «Ахать Джами»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-06T15:46:30+03:00

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На командира одной из бригад вооруженных формирований Украины, причастного к обстрелу мечети в Донецке 4 июня, уголовное дело возбуждено по статье «Террористический акт». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

- По факту обстрела мечети «Ахать Джами» дело возбуждено в отношении командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Анатолия Мишанчука, по приказу которого подчиненные ему военнослужащие осуществили минометный обстрел Куйбышевского района Донецка, - говорится в сообщении.

«Ахать Джами» – первая соборная мечеть в Донбассе. Во время празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам 4 июня 2019 года она подверглась обстрелу ВСУ. Они вели огонь из минометов, когда в здании и возле него находились верующие. Только по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU