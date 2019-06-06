2019-06-06T15:46:30+03:00
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело на комбрига Мишанчука, отдавшего приказ стрелять по донецкой мечети «Ахать Джами»

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Генпрокуратура ДНР возбудила дело на комбрига Мишанчука, отдавшего приказ стрелять по донецкой мечети «Ахать Джами». Фото: dnr-live.ruГенпрокуратура ДНР возбудила дело на комбрига Мишанчука, отдавшего приказ стрелять по донецкой мечети «Ахать Джами». Фото: dnr-live.ru
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На командира одной из бригад вооруженных формирований Украины, причастного к обстрелу мечети в Донецке 4 июня, уголовное дело возбуждено по статье «Террористический акт». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

- По факту обстрела мечети «Ахать Джами» дело возбуждено в отношении командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Анатолия Мишанчука, по приказу которого подчиненные ему военнослужащие осуществили минометный обстрел Куйбышевского района Донецка, - говорится в сообщении.

«Ахать Джами» – первая соборная мечеть в Донбассе. Во время празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам 4 июня 2019 года она подверглась обстрелу ВСУ. Они вели огонь из минометов, когда в здании и возле него находились верующие. Только по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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