2019-06-06T16:21:57+03:00
Общество

В Донецке празднуют День русского языка

И 220-летие со дня рождения Пушкина
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке празднуют День русского языка и 220-летие со дня рождения Пушкина. Фото: Администрация города ДонецкаВ Донецке празднуют День русского языка и 220-летие со дня рождения Пушкина. Фото: Администрация города Донецка
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В Донецке проходят масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню русского языка и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Официальный сайт ДНР передает, что торжества начались митингом «Знамя русской культуры» возле памятника великому русскому поэту на бульваре, носящем имя Александра Пушкина.

- Поздравляю всех нас с Днем нашего родного русского языка. Русский язык — он объединяет всех русских людей по всему миру, это ценность, важная для каждого из нас. Когда мы рождаемся, свое первое слово говорим на русском языке, идем в школу — учимся на русском языке, признаемся в любви также на русском языке. Мы живем и думаем на русском языке! Указом Главы Республики этот год объявлен Годом русского языка в Донецкой Народной Республике. Это для нас вдвойне важно, так как в 2014 году наш народ встал на борьбу, в том числе и за русский язык, за право свободно общаться на своем родном языке. Поздравляю вас с этим знаменательным днем и призываю не забывать, а гордиться, что мы говорим на русском языке, - заявил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Как отметил на митинге министр культуры ДНР Михаил Желтяков, сегодня вся Республика отмечает один из главных своих праздников.

- Этот день объединяет людей многих национальностей, является фундаментом единого культурного пространства. Сегодня еще одно важное событие — исполняется 220 лет со дня рождения величайшего поэта Александра Сергеевича Пушкина. Его литературное творчество сопровождает каждого из нас всю жизнь. Пушкина воспринимаем как культурное достояние, как национальное богатство, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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