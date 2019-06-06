2019-06-06T13:38:06+03:00
Общество

Денис Пушилин: Киевская власть прилагала все силы, чтобы выдавить русский язык из русскоязычного Донбасса

Глава ДНР поздравил с Днем русского языка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Денис Пушилин: Киевская власть прилагала все силы, чтобы выдавить русский язык из русскоязычного ДонбассаДенис Пушилин: Киевская власть прилагала все силы, чтобы выдавить русский язык из русскоязычного ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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На протяжении многих десятилетий русский язык нуждался в защите, его у нас стремились отобрать. Все годы в составе Украины жителям Донбасса настойчиво навязывался украинский язык – на телевидении, в кино, в органах госуправления, в сфере образования. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Киевская власть прилагала все силы, чтобы выдавить русский язык из русскоязычного Донбасса. Но у них ничего не вышло. Мы остались верны своей культуре, своей истории. Мы верны своему родному языку! Сегодня, в 220-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, Донецкая Народная Республика празднует День русского языка. У нас есть возможность свободно, почтительно, торжественно отмечать этот праздник, потому что для нас это далеко не рядовое событие. Это в прямом смысле слова важнейшее завоевание нашего народа. Мы, осознанно понимая, зачем нам это нужно, 2019 год в Донецкой Народной Республике объявили Годом русского языка, - сказал он.

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с праздником всех, для кого русский язык является родным, всех, кто дорожит этим сокровищем, кто оставался верен русскому языку – и себе – даже тогда, когда проще и безопасней было сдаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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