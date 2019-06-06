ВСУ нанесли артудар по району Васильевской насосной станции

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-06T11:00:15+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ сегодня утром обстреляли район Васильевской насосной станции под Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 09.30 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Каменки в направлении Крутой Балки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, – сообщили в СЦКК.

По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры нет. Представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности для установления устойчивого режима прекращения огня.

Напомним, что Васильевская насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода – ключевой участок канала Северский Донец – Донбасс. В последнее время постоянно оказывается под огнем противника.

ИСТОЧНИК KP.RU