2019-06-06T10:34:16+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 90 снарядов и мин

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 90 снарядов и мин. Фото: jpgazeta.ruВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 90 снарядов и мин. Фото: jpgazeta.ru
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ВСУ за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 90 снарядов и мин. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Обстрелам со стороны украинских вояк подверглось село Спартак, поселки Минеральное, Жабичево на окраинах и в окрестностях Донецка, горловские поселки шахты 6/7 и шахты имени Гагарина, Доломитное.

Вооруженные формирования Украины применяли минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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