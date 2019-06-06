2019-06-06T08:07:32+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.infoВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.info
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ВСУ один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район села Крутая Гора, - сказали военные Республики. - Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Как сообщалось ранее, два бойца ВСУ в ходе пьяного конфликта получили огнестрельные ранения. Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко не исключил, что ранения военнослужащих могут выдать за «очередные жертвы обстрелов со стороны подразделений Народной милиции». Разведка Республики продолжает фиксировать рост небоевых потерь противника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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