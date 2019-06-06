Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 08:07 2019-06-06T08:07:32+03:00

ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.info

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район села Крутая Гора, - сказали военные Республики. - Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Как сообщалось ранее, два бойца ВСУ в ходе пьяного конфликта получили огнестрельные ранения. Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко не исключил, что ранения военнослужащих могут выдать за «очередные жертвы обстрелов со стороны подразделений Народной милиции». Разведка Республики продолжает фиксировать рост небоевых потерь противника.

ИСТОЧНИК KP.RU