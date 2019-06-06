Сборная из Донецка по фигурному катанию завоевала 18 медалей на первенстве Ростовской области
Команда из Донецка приняла участие в открытом первенстве Новочеркасска Ростовской области по фигурному катанию на коньках «Донской казачок – 2019».
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Армавира, Владкавказа, Будденовска, Воронежа, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Сургута, а также Донецка и Луганска.
Команду Донецка представляли 32 спортсмена 2012 года рождения в категории юный фигурист и 2005 года рождения в категории кандидат в мастера спорта.
По итогам выступления Донецкая команда детско-юношеской спортивной школы №7 в каждом спортивном разряде завоевали призовые места.
В копилке сборной Донецка 18 медалей.
Победителями и призерами стали следующие спортсмены:
юный фигурист
1 место - Артемий Цыбенко; 2 место - Элина Тонха;
3 юношеский разряд
1 место - Каролина Маркова; 1 место - Эмили Ларичева;
2 юношеский разряд
1 место - Анастасия Петрова; 3 место - Диана Белоцерковская;
1 юношеский разряд
1 место - София Губернатор; 3 место - Екатерина Кострубицкая;
3 спортивный разряд
1 место - Дарья Мицук; 1 место - Данил Туркот; 2 место - София Винницкая; 2 место - Ярослав Мацапула; 2 место - Диана Черепенко; 3 место - Ольга Вдовиченко;
2 спортивный разряд
1 место - Клим Балабанов; 1 место - Мария Осипова;
1 спортивный разряд
2 место - Альбина Брустилова;
КМС
3 место - Каролина Кондратенко.
ИСТОЧНИК KP.RU