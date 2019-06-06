СЕГОДНЯ 07:07 2019-06-06T07:08:32+03:00

Сборная из Донецка по фигурному катанию завоевала 18 медалей на первенстве Ростовской области. Фото: Минспорта ДНР

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма

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Команда из Донецка приняла участие в открытом первенстве Новочеркасска Ростовской области по фигурному катанию на коньках «Донской казачок – 2019».

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Армавира, Владкавказа, Будденовска, Воронежа, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Сургута, а также Донецка и Луганска.

Команду Донецка представляли 32 спортсмена 2012 года рождения в категории юный фигурист и 2005 года рождения в категории кандидат в мастера спорта.

По итогам выступления Донецкая команда детско-юношеской спортивной школы №7 в каждом спортивном разряде завоевали призовые места.

В копилке сборной Донецка 18 медалей.

Победителями и призерами стали следующие спортсмены:

юный фигурист

1 место - Артемий Цыбенко; 2 место - Элина Тонха;

3 юношеский разряд

1 место - Каролина Маркова; 1 место - Эмили Ларичева;

2 юношеский разряд

1 место - Анастасия Петрова; 3 место - Диана Белоцерковская;

1 юношеский разряд

1 место - София Губернатор; 3 место - Екатерина Кострубицкая;

3 спортивный разряд

1 место - Дарья Мицук; 1 место - Данил Туркот; 2 место - София Винницкая; 2 место - Ярослав Мацапула; 2 место - Диана Черепенко; 3 место - Ольга Вдовиченко;

2 спортивный разряд

1 место - Клим Балабанов; 1 место - Мария Осипова;

1 спортивный разряд

2 место - Альбина Брустилова;

КМС

3 место - Каролина Кондратенко.

ИСТОЧНИК KP.RU