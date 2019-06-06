ДНР и ЛНР в Минске предложили Украине снять с Донбасса блокаду

СЕГОДНЯ 06:25 2019-06-06T06:31:41+03:00

Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова

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Представители ДНР и ЛНР на переговорах в Минске предложили украинской стороне начать прямой диалог по снятию экономической блокады Донбасса. Об этом заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, глава Министерства иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- На заседании группы по экономическим вопросам мы ожидали от новых представителей Украины изменения риторики в пользу конструктивного подхода к переговорному процессу. Мы подняли вопрос о налаживании прямого диалога в рамках работы профильной группы по вопросам экономики, - сообщила она.

Представители республик Донбасса предложили следующие направления работы: взаимное согласование действий по снятию украинской экономической блокады, начатой еще 15 ноября 2014 года, согласование порядка взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, управления промышленными активами. Кроме того, предложено налаживать механизм выплат за ущерб, причиненный киевскими властями блокадой, включая потерю рабочих мест, снижение заработной платы, задолженность по пенсиям и социальным выплатам.

ИСТОЧНИК KP.RU