ДНР и ЛНР в Минске предложили Украине снять с Донбасса блокаду
Представители ДНР и ЛНР на переговорах в Минске предложили украинской стороне начать прямой диалог по снятию экономической блокады Донбасса. Об этом заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, глава Министерства иностранных дел Республики Наталья Никонорова.
- На заседании группы по экономическим вопросам мы ожидали от новых представителей Украины изменения риторики в пользу конструктивного подхода к переговорному процессу. Мы подняли вопрос о налаживании прямого диалога в рамках работы профильной группы по вопросам экономики, - сообщила она.
Представители республик Донбасса предложили следующие направления работы: взаимное согласование действий по снятию украинской экономической блокады, начатой еще 15 ноября 2014 года, согласование порядка взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, управления промышленными активами. Кроме того, предложено налаживать механизм выплат за ущерб, причиненный киевскими властями блокадой, включая потерю рабочих мест, снижение заработной платы, задолженность по пенсиям и социальным выплатам.
ИСТОЧНИК KP.RU