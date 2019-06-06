Дождались! Новый представитель от Украины в Минске продемонстрировал способность вести диалог

СЕГОДНЯ 06:02 2019-06-06T06:02:59+03:00

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В связи с назначением нового официального представителя от Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе крайняя рабочая встреча в Минске носила ознакомительный характер. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

- Обсуждая вопросы разблокирования переговорного процесса, мы указали на необходимость возобновления обмена информацией между сторонами и предоставления ответов на направленные ранее запросы по ключевым позициям, - сказала Дарья Васильевна. - По вопросу проведения обмена удерживаемыми лицами мы подтвердили готовность Донецкой Народной Республики к его осуществлению и открытость для обсуждения списков лиц, подлежащих обмену.

Основной темой второй половины заседания стало рассмотрение вопросов организации совместного поиска лиц, пропавших без вести. Удалось детально обсудить спектр возможных трудностей, начиная с юридических тонкостей и заканчивая практическими аспектами. Нам удалось выявить проблемные вопросы, которые требуют дополнительной проработки и будут рассмотрены на следующем заседании.

- Я надеюсь, что начало работы гуманитарной подгруппы в таком плодотворном ключе будет способствовать скорейшей выработке и реализации механизмов решения вопросов, заявленных в повестке дня, - сказала Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU