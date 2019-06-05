В Донецке без вести пропала женщина 39-ти лет
Управлением уголовного розыска министерства внутренних дел ДНР совместно с районным отделом полиции Пролетарского района разыскивается жительница Донецка – Мишина Светлана Васильевна. Об этом сообщили в ведомстве.
2 июня Светлана Васильевна вышла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Местоположение женщины установить так и не удалось.
— Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Мишиной Светланы Васильевны, незамедлительно обращайтесь в Пролетарский районный отдел полиции Донецка по телефону: 071-307-36-53, 071-303-72-34 либо 102, — говорится в сообщении.
В день исчезновения Светлана Васильевна была одета в спортивный костюм, кофту бирюзового цвета и черные мокасины.
Узнать женщину можно по худощавому телосложению, рост примерно 164 см. Лицо овальной формы с крупными карими глазами и длинным носом. Волосы темно-русые, почти каштановые, подстриженные до плеч. На вид ей 35-40 лет.
Внимание розыск! Мишина Светлана Васильевна.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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