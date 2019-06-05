2019-06-05T20:01:55+03:00
Общество

В Донецке без вести пропала женщина 39-ти лет

В день исчезновения она была одета в спортивный костюм и кофту бирюзового цвета [видео]
Екатерина Сорока
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Мишина Светлана Васильевна 1980 года рождения. Фото: mvddnr.ruМишина Светлана Васильевна 1980 года рождения. Фото: mvddnr.ru
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Управлением уголовного розыска министерства внутренних дел ДНР совместно с районным отделом полиции Пролетарского района разыскивается жительница ДонецкаМишина Светлана Васильевна. Об этом сообщили в ведомстве.

2 июня Светлана Васильевна вышла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Местоположение женщины установить так и не удалось.

— Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Мишиной Светланы Васильевны, незамедлительно обращайтесь в Пролетарский районный отдел полиции Донецка по телефону: 071-307-36-53, 071-303-72-34 либо 102, — говорится в сообщении.

В день исчезновения Светлана Васильевна была одета в спортивный костюм, кофту бирюзового цвета и черные мокасины.

Узнать женщину можно по худощавому телосложению, рост примерно 164 см. Лицо овальной формы с крупными карими глазами и длинным носом. Волосы темно-русые, почти каштановые, подстриженные до плеч. На вид ей 35-40 лет.

Внимание розыск! Мишина Светлана Васильевна.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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