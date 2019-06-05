В Минске представители ЛНР и Украины согласились отвести вооружение от Станицы Луганской
Представители Украины и ЛНР на минских переговорах согласились отвести вооружение на участке №1 в районе Станицы Луганской. Произойдет это 10 июня. Об этом сообщил уполномоченный представитель Республики на заседании участников Контактной группы, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
— Сегодня в Минске на заседании Контактной группы ЛНР и Украина подтвердили готовность не позднее полудня 9 июня направить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уведомления о готовности 10 июня выполнить разведение сил и средств на участке №1 – Станица Луганская, — заявил Дейнего.
Напомним, что предыдущий договор с украинской стороной был подписан в сентябре 2016 года. В нем говорилось, что ЛНР и Украина освободят районы населенных пунктов Золотого, Петровского и Станицы Луганской.
Украина свою часть сделки выполнила на две трети. Вооруженные силы до сих пор стоят у Станицы. А их отвод срывался уже больше 70 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU
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