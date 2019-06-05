Правительство ДНР освободило семьи погибших военнослужащих от уплаты государственной пошлины в ЗАГСе
Пятого июня Совет министров ДНР принял новое постановление. В нем сказано, что семьи погибших или умерших военнослужащих, а также комиссованные военные не обязаны оплачивать государственную пошлину в ЗАГСе. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Правительства Республики.
— Нормативным правовым актом расширен перечень лиц, освобождаемых от уплаты республиканской пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами государственной регистрации актов гражданского состояния, — рассказал заместитель министра юстиции Алексей Шамов.
Также он добавил, что это постановление нужно было принять, чтобы убрать противоречия между законодательством Республики и Российской Федерации.
В особенности это касается вопросов о порядке оформления государственной регистрации, расторжения браков, а также выдачи свидетельств.
ИСТОЧНИК KP.RU
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