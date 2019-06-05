2019-06-05T19:24:51+03:00
Общество

Правительство ДНР освободило семьи погибших военнослужащих от уплаты государственной пошлины в ЗАГСе

Члены таких семей не платят пошлину за регистрацию, расторжение браков, выдачу свидетельств и так далие
Екатерина Сорока
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Полное название: Постановление Правительства № 19-11 «Об утверждении размера и порядка взимания республиканской пошлины в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния». Фото: i-don.ruПолное название: Постановление Правительства № 19-11 «Об утверждении размера и порядка взимания республиканской пошлины в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния». Фото: i-don.ru
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Пятого июня Совет министров ДНР принял новое постановление. В нем сказано, что семьи погибших или умерших военнослужащих, а также комиссованные военные не обязаны оплачивать государственную пошлину в ЗАГСе. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Правительства Республики.

— Нормативным правовым актом расширен перечень лиц, освобождаемых от уплаты республиканской пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами государственной регистрации актов гражданского состояния, — рассказал заместитель министра юстиции Алексей Шамов.

Также он добавил, что это постановление нужно было принять, чтобы убрать противоречия между законодательством Республики и Российской Федерации.

В особенности это касается вопросов о порядке оформления государственной регистрации, расторжения браков, а также выдачи свидетельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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