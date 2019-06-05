2019-06-05T17:50:00+03:00
Политика

Военный суд ЛНР вынес приговор шестнадцати диверсантам-террористам ВСУ

Диверсантам грозит от 11 до 20 лет лишения свободы
Екатерина Сорока
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Подбором кандидатов в 8-й полк осуществлялся руководством Главного управления разведки министерства обороны Украины. Фото: lugansk1.infoПодбором кандидатов в 8-й полк осуществлялся руководством Главного управления разведки министерства обороны Украины. Фото: lugansk1.info
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Третьего июня военный суд ЛНР вынес приговор шестнадцати украинским диверсантам, которые причастны к терактам и убийствам высокопоставленных лиц Донбасских Республик. Им грозит от одиннадцать до двадцати лет лишения свободы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

— Подготовка и проведение диверсионно-разведывательной деятельности, похищение и убийства граждан, совершение террористических актов и диверсий на территории Луганской Народной Республики поручено 8 полку специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Главному управлению Службы безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, что диверсанты были задержаны еще в 2017 году. Тогда они признались, что их восьмой полк, причастен сразу к нескольким убийствам, а именно: полковника УНМ ЛНР Олега Анащенко, командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых «Гиви», командир батальона полковник Арсен Павлов «Моторола». А также они участвовали в подготовке ликвидации Главы ДНР Александра Захарченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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