«Мода модой, но мозги не отменяли!» В сети разгорелся спор – нужны ли девушкам тату?

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-05T16:56:05+03:00

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Бить на своем теле тату – давно в тренде. У молодежи сносит голову, они хотят выглядеть по последнему писку моды: порой одежда, которую таковой назвать сложно, всякого рода пирсинги, несуразные прически и изобразительное искусство на коже.

Особенно склоны к этому девушки. Один из дончан поделился своим мнением о татуировках у девушек в социальной сети.

- Девушки, зачем вам тату? – задается вопросом парень. - Пока стоял на остановке, прошло много девушек: красивая фигурка, ножки, ну прям красота. Но на икрах татуировки… Мода модой, но мозги не отменяли!

В комментариях разгорелся спор. Одни говорят, что люди вправе сами решать, как им выглядеть.

- Какая вам разница, где и у кого тату? Не нравится, не смотрите, не выбирайте себе такую девушку. Ну что за люди... – написала пользователь соцсети Евгения Водопьянова.

Другие считают, что нужно не перегибать палку и не позорить себя и красоту.

- Если честно, то все эти татуировки напоминают мне клеймо на мясной тушке, - делится своим мнением Николай Колос. – Люди, которые «размалевывают» себя понимают, как они будут выглядеть через лет 30-40?

Многие владельцы чернильных надписей и рисунков на теле даже не догадываются об их значении.

- Есть множество изображений, которые в уголовном мире носят свою смысловую нагрузку. Например, заяц на пальце – обозначает развратность, а роза имеет несколько значений: смотря как она выполнена, - говорит бывший криминалист Валерий. – Неизвестно, как может служиться судьба, но попав на зону, наколка – индикатор, удостоверение человека. По простой картинке можно понять: сколько раз сидел, к какой касте относится и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU