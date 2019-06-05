Народная милиция сообщила о потерях в рядах защитников Донбасса

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-05T15:01:40+03:00

Один военнослужащий погиб, а другой – получил ранения

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В результате вражеских обстрелов Республики в рядах Народной милиции зафиксированы потери: один военнослужащий погиб и один – получил ранения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Выражаем свои соболезнования семье погибшего защитника. В этой связи хочу отметить, что нельзя договариваться о перемирии, если украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства и ежедневно увеличивает интенсивность обстрелов, в результате чего страдают ни в чем не повинные мирные жители, — говорится в сообщении начальника пресс-службы.

Постоянные обстрелы и потери Республики не остаются незамеченными. Как добавил Даниил Безсонов, все обстрелы, которые произошли за сутки, были задокументированы и отправлены международным организациям.

А в Генеральной прокуратуре ДНР по этим документам были возбуждены уголовные дела в отношении военных преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU