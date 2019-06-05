2019-06-05T12:59:40+03:00
Общество

«Беби-бум» в ДНР: за прошедшую неделю родилось около 200 малышей

На минувшей недели в Республике родилось 90 мальчиков и 91 девочка
Екатерина Сорока
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С мая 2015 года в ДНР выплачивают регулярные социальные пособия для ухода за детьми и помощи одиноким матерям. Фото: novosti.dn.uaС мая 2015 года в ДНР выплачивают регулярные социальные пособия для ухода за детьми и помощи одиноким матерям. Фото: novosti.dn.ua
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На прошлой неделе в родильных домах Республики на свет появился 181 малыш: среди них 90 мальчиков и 91 девочка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За период с 27 мая по 3 июня текущего года в родильных домах Донецкой Народной Республики родился 181 малыш: из них 90 мальчиков и 91 девочка. Также в еще двух семьях родились двойни: три мальчика и одна девочка, — говорится в сообщении министерства.

Ранее в пресс-службе сообщали, что две недели назад в родильных домах было зафиксировано на пятнадцать малышей меньше: то есть из 166 малышей родилось 85 мальчиков и 81 девочка. И всего в одной семье родилась двойня.

— Молодых родителей поздравляем с рождением деток, а малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях!, — поздравили в пресс-службе родителей медицинские сотрудники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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