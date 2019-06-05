Оплатить долги «Луганскводе» теперь можно в рассрочку

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-05T12:38:22+03:00

Сейчас жители оплачивают услуги водоснабжения несвоевременно и не в полном объеме. Фото: klv.lg.ua

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Предприятие «Лугансквода» начало заключать договора с клиентами, у которых есть долги за воду. Теперь задолженности можно выплачивать в рассрочку от 6 до 18 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— Абонентам, имеющим задолженность, находящимся в трудном материальном положении, предлагаем заключать договоры рассрочки сроком от 6 до 18 месяцев. Для заключения договора необходимо обращаться в отдел сбыта ГУП «Лугансквода» по месту жительства или непосредственно к контролеру при его посещении, — говорится в сообщении.

После заключения договора с «Луганскводой», абонент должен будет каждый месяц до 20 числа вносить оплату для погашения долга в полном размере. Сделать это можно в отделениях Госбанка, Почты ЛНР или абонентских участках предприятия.

Также, в пресс-службе добавили, что на сегодняшний день жители Республики должны предприятию 300 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU