2019-06-05T12:38:22+03:00
Экономика

Оплатить долги «Луганскводе» теперь можно в рассрочку

Договор заключается на срок от 6 до 18 месяцев
Екатерина Сорока
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Сейчас жители оплачивают услуги водоснабжения несвоевременно и не в полном объеме. Фото: klv.lg.uaСейчас жители оплачивают услуги водоснабжения несвоевременно и не в полном объеме. Фото: klv.lg.ua
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Предприятие «Лугансквода» начало заключать договора с клиентами, у которых есть долги за воду. Теперь задолженности можно выплачивать в рассрочку от 6 до 18 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— Абонентам, имеющим задолженность, находящимся в трудном материальном положении, предлагаем заключать договоры рассрочки сроком от 6 до 18 месяцев. Для заключения договора необходимо обращаться в отдел сбыта ГУП «Лугансквода» по месту жительства или непосредственно к контролеру при его посещении, — говорится в сообщении.

После заключения договора с «Луганскводой», абонент должен будет каждый месяц до 20 числа вносить оплату для погашения долга в полном размере. Сделать это можно в отделениях Госбанка, Почты ЛНР или абонентских участках предприятия.

Также, в пресс-службе добавили, что на сегодняшний день жители Республики должны предприятию 300 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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