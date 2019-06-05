2019-06-05T12:02:45+03:00
Политика

Пенсионерка не дала топтать флаг ЛНР на контрольно пропускном пункте Станицы Луганской

Украинские боевики устроили провокацию на выходе из КПВВ Станица Луганская [видео]
Екатерина Сорока
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Флаг ЛНР был утвержден в 2014 году. Фото: youtube.comФлаг ЛНР был утвержден в 2014 году. Фото: youtube.com
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Провокация украинских пограничников не удалась. Пожилая женщина, которая в этот день проходила контрольно пропускной пункт в Станице Луганской, сорвала флаг ЛНР и передала его военнослужащим Народной милиции Республики. Об этом сообщило информационное агентство «Исток».

— Кто-то подчинился угрозам, кто-то обходил, а пожилая женщина, взяв флаг в руки, передала его военнослужащим 11-го батальона территориальной обороны Народной милиции. Это произошло приблизительно в половине двенадцатого дня по местному времени, — говорится в сообщении.

Также жители рассказали, что украинские пограничники рассказывали им, какие последствия будут для жителей ДНР и ЛНР, после окончания военных действий.

—Украинские пограничники угрожали, что скоро на Украине наступит мир и всех якобы сепаратистов заставят «рвать свои тряпки зубами», — добавили в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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