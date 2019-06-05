Пенсионерка не дала топтать флаг ЛНР на контрольно пропускном пункте Станицы Луганской

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-05T12:02:45+03:00

Флаг ЛНР был утвержден в 2014 году. Фото: youtube.com

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Провокация украинских пограничников не удалась. Пожилая женщина, которая в этот день проходила контрольно пропускной пункт в Станице Луганской, сорвала флаг ЛНР и передала его военнослужащим Народной милиции Республики. Об этом сообщило информационное агентство «Исток».

— Кто-то подчинился угрозам, кто-то обходил, а пожилая женщина, взяв флаг в руки, передала его военнослужащим 11-го батальона территориальной обороны Народной милиции. Это произошло приблизительно в половине двенадцатого дня по местному времени, — говорится в сообщении.

Также жители рассказали, что украинские пограничники рассказывали им, какие последствия будут для жителей ДНР и ЛНР, после окончания военных действий.

—Украинские пограничники угрожали, что скоро на Украине наступит мир и всех якобы сепаратистов заставят «рвать свои тряпки зубами», — добавили в сообщении.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/712970" frameborder="0"></iframe> ВСУ устраивает провокации на КПВВ Станица Луганская.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU