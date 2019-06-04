2019-06-04T21:10:52+03:00
Политика

СБУ проверяет, как украинские военные оружие в ЛНР продавали

Сотрудники спецслужбы отреагировали на сообщение Народной милиции Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Кадры оперативной съемки продажи боеприпасов бойцами ВСУ. Фото: youtube.com/НароднаямилицияЛНРКадры оперативной съемки продажи боеприпасов бойцами ВСУ. Фото: youtube.com/НароднаямилицияЛНР
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- Обнародование информации о торговле оружием и боеприпасами в 25-й бригаде ВСУ спровоцировало незамедлительную реакцию командного состава украинской армии, - сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - По данным нашей разведки, после заявления и публикации видео сделки с украинскими силовиками в зону ответственности бригады прибыли сотрудники военной контрразведки СБУ с целью исключения незаконного вывоза оружия и боеприпасов.

Ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что военнослужащий ВСУ организовал на территории своего дома в Старобельске тайник с краденным из расположения части оружием и боеприпасами для их дальнейшей продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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