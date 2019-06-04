Парадоксы лета: в водоемах Донецка купаться нельзя, но горожане на это внимания не обращают
- Донецким городским центром Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора (РЦСЭН) был проведен лабораторный анализ 83 проб воды из водоёмов, стихийно используемых населением для отдыха и купания, на бактериологические и химические показатели, - сегодня сообщил на аппаратном совещании в столичной администрации замглавного врача Донецкого городского центра РЦСЭН Михаил Шварцбурд. - Отобранные пробы по химическим показателям почти в 98% случаев не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. По бактериологическим показателям обнаружены отклонения в 53 пробах (63 %) в 12 прудах.
А начальник отдела по вопросам гражданской обороны и военно-мобилизационной работы горадминистрации Марина Дегтярь отметила, что из 120 водных объектов в Донецке ни один не зарегистрирован согласно правилам охраны жизни людей на водных объектах в качестве лечебного, оздоровительного, детского пляжа или пляжа общего пользования с оформлением акта технического освидетельствования пляжа. Однако 19 водоемов, несмотря на запрет, стихийно используются местным населением как основные места массового отдыха у воды и купания в летний период. Большинство из этих водоемов являются отстойниками шахтных вод.
- Каждое лето купались здесь и будем купаться дальше, - сказал «Комсомолке» дончанин Андрей Макаров, который вместе с друзьями пришел на пляж первого городского пруда.
Примерно так думают тысячи горожан, которые в силу разных причин не имеют возможности выехать за пределы столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU