Мусульмане ДНР обратятся в международные организации, чтобы повлиять на Киев в связи с обстрелом мечети

СЕГОДНЯ 18:35 2019-06-04T18:37:09+03:00

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- Мы в самое ближайшее время, сразу после праздников, которые продлятся три дня, планируем собраться, - сегодня заявил на пресс-конференции в ДАН председатель мусульманской общины Донецка Рашид Брагин. - Мы обязательно подготовим письмо и направим в международные организации, в том числе правозащитные, с целью повлиять на власти Украины в связи с обстрелом мечети. Чтобы киевские власти, наконец, прекратили обстреливать мирных жителей.

Рашид Брагин также сообщил, что слова поддержки в связи с обстрелом выразили мусульмане России и Турции.

На пресс-конференции, посвященной сегодняшнему обстрелу мечети Ахать Джами, приняли участие лидеры мусульманских общин ДНР.

Имам мечети Рушан Таиров отметил, что завтра, 5 июня, для мусульман, которые из-за обстрелов не смогли принять участие в праздновании Ураза-Байрам, будет организована праздничная молитва в Кировском районе Донецка.

Напомним, сегодня утром украинские силовики обстреляли мечеть Ахать Джами в столичном поселке Октябрьский во время празднования Ураза-Байрам.

«Ахать Джами» – первая соборная мечеть, построенная в Донбассе. Открыта почти 20 лет назад - в сентябре 1999 года. После гибели в октябре 1995-го главного мецената строительства, донецкого бизнесмена Ахатя Брагина, была переименована в его честь.

ИСТОЧНИК KP.RU