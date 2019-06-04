В Донбассе украинские военные разместили БМП и пушки возле жилых домов

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-04T17:16:15+03:00

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- В населенном пункте Александровка вблизи жилых домов зафиксировано размещение двух БМП-1 и трех 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», а в населенном пункте Смоляниново два противотанковых ракетных комплекса, - сообщил сегодня офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Таким циничным образом украинские преступники, прикрываясь мирным населением, подвергают жизни жителей смертельной опасности.

Он не исключил, что данная техника будет использоваться военнослужащими 10-й бригады ВСУ для обстрелов населенных пунктов ЛНР. Офицер пресс-службы УНМ ЛНР призвал жителей этих территорий Донбасса обращаться по всем фактам нарушений своих прав к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU