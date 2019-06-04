Мечеть в Донецке обстреляли по приказу командира 57-й бригады Мишанчука

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-04T15:51:18+03:00

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- Сегодня ВСУ совершили очередное кощунственное преступление против мирных граждан, - сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - Утром боевики из 57-й бригады, выполняя приказ командира Анатолия Мишанчука, подвергли обстрелу из 82 мм минометов мечеть Ахать Джами в Куйбышевском районе Донецка. Время обстрела было выбрано не случайно. Сегодня мусульмане всего мира отмечают великий религиозный праздник Ураза-Байрам. Прекрасно зная, что в мечети будет более 500 верующих, украинские бандиты совершили подлый обстрел. К счастью, жертв удалось избежать.

Полковник Анатолий Мишанчук командует 57-й бригадой с ноября прошлого года. Фото: censor.net.ua

Даниил Безсонов отметил, что многообещающий лозунг Владимира Зеленского «Любой ценой прекратить огонь на Донбассе!» всего лишь «фишка» популистской избирательной кампании и инаугурационной речи новоизбранного украинского президента.

- В течение первых дней президентства Зеленский распустил парламент и назначил досрочные выборы в Верховную Раду, организовал уголовное делопроизводство в отношении Порошенко, назначил на ключевые государственные посты «нужных» людей, заверил США и Запад в неизменности взятого Киевом курса на вступление в НАТО и ЕС и даже побывал в зоне ООС, - сказал Безсонов. - Но выполнять свое же обещание закончить гражданскую войну на Украине президент Зеленский не хочет! По всей видимости нет у Владимира Александровича таких полномочий, а приказ «сверху» не поступил. Продолжение войны выгодно спонсорам Зеленского, а значит новый глава «незалежной», как и предыдущий, - очередное трепло, неспособное ответить за свои слова.

ИСТОЧНИК KP.RU