В Донбассе трехлетний мальчик выпал с шестого этажа, когда потянулся за висевшей игрушкой

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-04T14:20:06+03:00

Детей нельзя оставлять одних в комнате с открытыми окнами. Фото: news-life.ru

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- 3 июня в 18.15 на линию 101 Стаханова поступило сообщение от дежурной санпропускника Стахановской центральной горбольницы о том, что к ним был доставлен выпавший с балкона шестого этажа мальчик, - сообщили сегодня в пресс-службе МЧС ЛНР.

За мальчиком, которому 3,5 года, присматривала 10-летняя сестра, мать отлучилась в магазин. К девочке зашли подруги, они вместе спустились на первый этаж. В это время малыш вышел на балкон, залез на табурет, потянулся за мягкой игрушкой, которая там сушилась, не удержался и выпал наружу.

Пострадавший находится в отделении реанимации больницы Стаханова с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, травма позвоночника, резаная рана мягких тканей головы затылочной области, правой голени, верхней трети наружной стороны. Его состояние тяжелое. Сегодня мальчик будет переведен в лечебное учреждение Луганска.

Накануне в Стаханове случилась еще одна трагедия с ребенком. 2 июня примерно в 19.00 годовалая девочка опрокинул на себя ковшик с кипятком, который стоял на газовой плите. Ребенка госпитализировали с диагнозом термический ожог кипятком 1-2 степени лица, левого плеча и живота. Девочка находится в отделении реанимации, состояние среднее, стабильное.

В МЧС ЛНР напоминают родителям:

• не оставляйте малыша рядом с кипящими кастрюлями, чайниками, включенным утюгом;

• убирайте все мелкие, острые, колющиеся предметы. Обратите внимание на ртутный градусник. Когда меряете температуру малышу, не оставляйте его одного и обязательно убирайте термометр в недоступное место во избежание его падения, а также возможного раскусывания. Для большей безопасности приобретите безопасный электронный градусник;

• спрячьте все чистящие и моющие средства, стиральные порошки, уксус, алкогольные напитки, лекарства, корма для животных;

• не держите дома ядовитые растения;

• не оставляйте на видных и доступных для детей местах спички, зажигалки, горелки;

• оборудуйте помещение безопасными розетками, уберите все электроприборы, электропровода спрячьте в специальные короба;

• используйте в ванной комнате коврики с прорезиненной основой во избежание получения травм на кафельном полу.

ИСТОЧНИК KP.RU