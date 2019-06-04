Суд решил: постановления Кабинета министров Украины по переселенцам из Донбасса безосновательны

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-04T13:39:20+03:00

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Закарпатский окружной административный суд своим решением дал отлуп беспредельщикам из Кабинета министров. Суд удовлетворил иск переселенца из Донбасса и признал противоправными действия Ужгородского управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ), лишившего пожилого человека выплат. Также обязал выплатить пенсию за неоплаченные периоды.

- Истец обратился в суд после того, как управление ПФУ отказало ему в восстановлении выплаты пенсии по основаниям недействительности справки внутренне перемещенного лица, ссылаясь на постановления Кабинета министров Украины, – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд отметил, что Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» не предусмотрено такого основания прекращения или приостановления выплаты пенсии, как окончание срока действия справки об учете внутренне перемещенного лица (ВПЛ). А перечень оснований прекращения выплаты пенсии, определенных статьей 49 этого закона, является исчерпывающим.

В общем, суд признал главенство закона над постановлениями КМУ №509, 637 от 2014 года, №365 от 2016 года, которые фактически лишили жителей Донбасса прав граждан Украины. Более того, суд посчитал аргументы ПФУ относительно полномочий Кабмина по обеспечению прав, свобод человека и гражданина и проведению политики в сфере социальной защиты безосновательными, поскольку правительство является органом, обеспечивающим проведение государственной политики в социальной сфере.

- Нормативно-правовые акты КМУ являются подзаконными, а потому не могут ограничивать права граждан, установленные законами, – резюмировали в суде.

С текстом этого революционного для украинской Фемиды решения, (принятого на Западной Украине!) можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по № 0740/834/18.

ИСТОЧНИК KP.RU