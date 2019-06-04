Погода в Донецке: Когда африканская жара покинет город?

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-04T13:24:19+03:00

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Лето наступило в этом году точно по календарю. Уже последние дни мая были аномально знойными, а с 1 июня на Донецк обрушилась просто африканская жара. Дончане залегли под кондиционерами, гипертоники полезли в аптечки, а общественный транспорт моментально превратился в печи крематория. Мы же, обложившись холодной минералкой, полезли в прогноз, чтобы понять, когда жара покинет Донецк?

Ночная гроза 4 июня принесла небольшое облегчение. Но уже в эти выходные с 8 июня столбики термометра уверенно поползут вверх. Дневная температура достигнет +34.

В середине месяца краткие дожди собьют пекло. И с 14 по 20 июня в Донецке, если верить прогнозу, будет вполне комфортно – от +23 до +27.

Зато последние 10 дней июня жара снова вернется в Донецк. Самым жарким окажется 30 июня, когда, по заверениям синоптиков, столбик термометра перевалит за отметку +35.

И все же в целом июнь будет куда более комфортным, чем июль. Там нам обещают поистине адскую жару и тогда июнь покажется вполне себе комфортным.

ИСТОЧНИК KP.RU