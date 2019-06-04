2019-06-04T12:09:11+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК: по мечети в Донецке украинские украинская армия выпустила девять мин

В это время в мечети было много людей, которые пришли на праздник Ураза Байрам
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В момент обстрела в мечети было много людей. Фото: dnr-sckk.ruВ момент обстрела в мечети было много людей. Фото: dnr-sckk.ru
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Сегодня утром ВСУ открыли огонь по мечети Ахать Джами в Донецке во время празднования Ураза Байрам. В этот момент в мечети находились люди – сегодня мусульмане отмечают один из главных мусульманских праздников — Ураза Байрам.

- В 7:40 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Пески по северо-западной окраине Донецка – микрорайону Октябрьский — с применением 82-мм минометов. Выпущено девять мин. В результате обстрела поврежден купол мечети, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Люди, находившиеся в мечети, вынуждены были спуститься в подвал.

В результате поврежден купол мечети. Фото: dnr-sckk.ru

В результате поврежден купол мечети. Фото: dnr-sckk.ru

По счастливой случайности никто не пострадал. Украинские военные в очередной раз продемонстрировали, что праздники для них - лишь повод для очередных обстрелов мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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