Срочное сообщение СЦКК: по мечети в Донецке украинские украинская армия выпустила девять мин
Сегодня утром ВСУ открыли огонь по мечети Ахать Джами в Донецке во время празднования Ураза Байрам. В этот момент в мечети находились люди – сегодня мусульмане отмечают один из главных мусульманских праздников — Ураза Байрам.
- В 7:40 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Пески по северо-западной окраине Донецка – микрорайону Октябрьский — с применением 82-мм минометов. Выпущено девять мин. В результате обстрела поврежден купол мечети, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Люди, находившиеся в мечети, вынуждены были спуститься в подвал.
В результате поврежден купол мечети. Фото: dnr-sckk.ru
По счастливой случайности никто не пострадал. Украинские военные в очередной раз продемонстрировали, что праздники для них - лишь повод для очередных обстрелов мирных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU