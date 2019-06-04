В Донецке 17-летний парень упал с лестницы троллейбуса и получил травму головы

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-04T09:40:01+03:00

В МВД ДНР рассказали о дорожных происшествиях на дорогах с участием детей

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За выходные дни, по информации пресс-службы МВД, в Республике девять человек получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях. К сожалению, в День защиты детей пострадали и дети.

- 1 июня в Киевском районе Донецка 17-летний подросток взобрался на технологическую лестницу троллейбуса, движущегося по маршруту № 2, не смог удержаться и совершил падение на проезжую часть. В результате падения парень был травмирован, - говорится в сообщении.

В тот же день в Советском районе Макеевки на территории парка имени Воровского 13-летний велосипедист, двигаясь по пешеходной дорожке, совершил наезд на двухлетнего мальчика, который выбежал на пешеходную дорожку из-за кустарника. Ребенок получил телесные повреждения.

2 июня в Буденновском районе Донецка 16-летняя велосипедистка совершила наезд на стоящий справа в попутном направлении автомобиль «Daewoo Nexia». Девушка получила телесные повреждения.

В Госавтоинспекции считают, что основными причинами ДТП по вине несовершеннолетних являются незнание детьми элементарных правил дорожного движения, отсутствие навыков и привычки соблюдения ПДД для пешеходов, велосипедистов, пассажиров транспортных средств, недисциплинированность или невнимательность детей на улице, недостаточный контроль взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU