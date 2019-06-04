Украинская армия обстреляла в ЛНР Калиново, Фрунзе, Новоалександровку и Голубовское
Украинская армия после смены президента и верховного главнокомандующего только усилила обстрелы территории ЛНР. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня сообщили, что киевские силовики шесть раз за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам вновь подверглись районы многострадальных поселков Калиново и Фрунзе, сел Новоалександровка и Голубовское.
О пострадавших жителях и повреждениях домов пока не сообщается.
Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
ИСТОЧНИК KP.RU