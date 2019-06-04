Украинская армия обстреляла в ЛНР Калиново, Фрунзе, Новоалександровку и Голубовское

СЕГОДНЯ 08:27 2019-06-04T08:27:39+03:00

Киевские силовики шесть раз за истекшие сутки нарушили режим тишины

Изменить размер текста: A A

Украинская армия после смены президента и верховного главнокомандующего только усилила обстрелы территории ЛНР. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня сообщили, что киевские силовики шесть раз за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Обстрелам вновь подверглись районы многострадальных поселков Калиново и Фрунзе, сел Новоалександровка и Голубовское.

О пострадавших жителях и повреждениях домов пока не сообщается.

Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

ИСТОЧНИК KP.RU