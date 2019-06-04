2019-06-04T07:17:52+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 4 июня будет до 29 градусов тепла

Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Фото: vk.com/lugansk_cityВ Луганске ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Фото: vk.com/lugansk_city
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- 4 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами слабый туман, - сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР. - Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 24-29 градусов тепла.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 18-20 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 19-21 градус ночью и 26-28 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в Луганске 4 июня – 3.44, время захода – 20.59. Продолжительность светового дня составит 17 часов 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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