2019-06-04T07:15:36+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 4 июня будет 27 градусов тепла

С середины дня и до его окончания ожидается дождь c грозой
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Во вторник синоптики прогнозируют, что облачная погода сменится дождем и грозойВо вторник синоптики прогнозируют, что облачная погода сменится дождем и грозойФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Во вторник, 4 июня, в Донецке и Донецкой Народной Республике лишь утром будет солнечно. Потом небо затянет облаками. Ожидается, что с середины дня и до его окончания будет идти дождь c грозой.

Утром температура воздуха будет находиться в пределах от +19 до +24 градусов. Днем ожидается 27 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +22.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 3 до 7 м/с.

Народный прогноз погоды: 4 июня отмечается день памяти мученика Василиска. Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Наши предки ходили слушать пение соловья, считали, что хорошее утро с песен птиц начинается. Если на Василиска соловей поет всю ночь, то день погожий будет. А если в этот день сильно пахнет жимолостью — к дождю. 4 июня наши предки следили за насекомыми: если массово появлялись пауки и оводы — к урожаю огурцов. На хороший урожай указывали и сильные росы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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