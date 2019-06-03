2019-06-03T20:16:20+03:00
Политика

Сотрудники СБУ пытались завербовать жителя Стаханова

Мужчина обратился в МГБ ЛНР и рассказал о произошедшем [видео]
Екатерина Сорока
Поделиться:
В итоге Денис Бугаев прослужил на год больше положенного. Фото: mgblnr.orgВ итоге Денис Бугаев прослужил на год больше положенного. Фото: mgblnr.org
Изменить размер текста:

Отслужив свой срок в армии Украины, житель Стаханова Денис Бугаев возвращался домой. Во время пересечения контрольно пропускного пункта в Станице Луганской его остановили сотрудники СБУ. Оказалось, что они пытались его снова завербовать в ряды боевиков Украины. Об этом рассказал сам Денис Бугаев в МГБ ЛНР.

— Когда я возвращался домой, на Станице Луганской меня остановили сотрудники спецслужб Украины. Они начали задавать мне вопросы. Служил ли я в армии или не служил. Потом спрашивали у меня на счет улиц в моем городе Стаханова. Также интересовались, как я могу ехать с украинским военным билетом на территорию ЛНР. Ну, они по-другому это называли, конечно. Не ЛНР, а территория АТО. На что я сказал, что я не боюсь, потому что это мой дом, — рассказывает мужчина.

Если бы Денис Бугаев не рассказал сотрудникам МГБ ЛНР об этой попытке вербовки, то его могли привлечь к уголовной ответственности по двум статьям «Государственная измена» и «Шпионаж».

Кроме этого мужчина на камеру рассказал о том, как проходила его служба в армии Украины. Оказалось, что он прошел срочную службу в составе ВСУ еще в 2013 году. Но из-за ряда политических событий в стране демобилизацию его бригады постоянно откладывали. Пока в 2014 году и вовсе не заставили подписать контракт на военную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мы рождены в ДНР»: Мамы-инстаграмщицы запустили флэшмоб
СБУ ищет «бытовых сепаратистов» в Донбассе
Катались по раскаленному жарой асфальту в плотных костюмах и шлемах: картингисты ЛНР открыли сезон
В ЛНР открыли "горячую линию" помощи для желающих получить паспорт РФ
В ЛНР объявлен самый высокий класс пожарной опасности
Небоевые потери ВСУ в Донбассе: Из-за игнорирования техники безопасности армия Украины потеряла двух бойцов
В Донецке стартовала «Лига дворового футбола»
Резной сказочный городок создал пенсионер из Ясиноватой
НМ ДНР сбила под Ясиноватой беспилотник-корректировщик
Солдаты ВСУ продали бойцам Народной милиции ЛНР боеприпасы
ВСУ обстреляли рабочих, которые восстанавливали электричество в пригороде Донецка
Полчаса жонглировал гирей: спортсмен из ДНР выступил на Кубке России
Сколии-гиганты! Дончан напугали краснокнижные насекомые
«Подарю выпускное платье!» Дончанки решили подарить свои платья тем, кто не может позволить себе покупку наряда
За неделю в результате обстрелов ВСУ пострадали семь мирных жителей в ДНР
ВСУ обстреляли автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции
Сборная ДНР завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира по рукопашному бою
В ЛНР восстановили 233 дома, поврежденных в результате обстрелов ВСУ
«Бурановские бабушки» выступят в Донецке 6 июня
Детский хор в Луганске исполнил песню "Рамштайн"
«Бэби-бум в контактном зоопарке»: Дончане придумали имена новорожденным животным
ВСУ выпустили по ДНР 214 боеприпасов
ДНР и ЛНР отказались участвовать в Кубке Европы по футболу среди непризнанных стран
«Дед крут!» 59-летний американец удивил соцсети задним сальто в водоем
ВСУ нанесли артудар по Докучаевску
В Луганске почтили память погибших в результате авиаудара ВСУ по бывшей ОГА