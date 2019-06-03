Сотрудники СБУ пытались завербовать жителя Стаханова

СЕГОДНЯ 20:16 2019-06-03T20:16:20+03:00

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Отслужив свой срок в армии Украины, житель Стаханова Денис Бугаев возвращался домой. Во время пересечения контрольно пропускного пункта в Станице Луганской его остановили сотрудники СБУ. Оказалось, что они пытались его снова завербовать в ряды боевиков Украины. Об этом рассказал сам Денис Бугаев в МГБ ЛНР.

— Когда я возвращался домой, на Станице Луганской меня остановили сотрудники спецслужб Украины. Они начали задавать мне вопросы. Служил ли я в армии или не служил. Потом спрашивали у меня на счет улиц в моем городе Стаханова. Также интересовались, как я могу ехать с украинским военным билетом на территорию ЛНР. Ну, они по-другому это называли, конечно. Не ЛНР, а территория АТО. На что я сказал, что я не боюсь, потому что это мой дом, — рассказывает мужчина.

Если бы Денис Бугаев не рассказал сотрудникам МГБ ЛНР об этой попытке вербовки, то его могли привлечь к уголовной ответственности по двум статьям «Государственная измена» и «Шпионаж».

Кроме этого мужчина на камеру рассказал о том, как проходила его служба в армии Украины. Оказалось, что он прошел срочную службу в составе ВСУ еще в 2013 году. Но из-за ряда политических событий в стране демобилизацию его бригады постоянно откладывали. Пока в 2014 году и вовсе не заставили подписать контракт на военную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU