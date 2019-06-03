«Мы рождены в ДНР»: Мамы-инстаграмщицы запустили флэшмоб

СЕГОДНЯ 21:09 2019-06-03T21:22:58+03:00

Для участия в нем нужно опубликовать фото своих малышей с хэштегом #мырожденывднр

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В городах Донецкой Народной Республики часто встречаются бигборды с фотографиями детей и надписью: «Мы родились в ДНР». Такие баннеры вдохновили дончанку Светлану запустить флэшмоб в социальной сети Инстаграм.

- А знаете ли вы, что согласно официальным статистическим данным за последние пять лет в роддомах нашей молодой Республики появились на свет чуть более 55 тысяч детей? Наш Матвейка - один из них, - пишет под постом в соцсети автор. - Интересно, много ли мамочек, рискнувших родить своих малышей в такое непростое время являются активными инстаграмщицами?

Светлана призвала мамочек малышей, которые родились после мая 2014 года, присоединиться к флэшмобу.

- Выкладываем фоточки наших принцесс и красавчиков, а в публикациях ставим хэштег - #мырожденывднр. Посмотрим, сколько нас, - предложила девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU