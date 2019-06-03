Резной сказочный городок создал пенсионер из Ясиноватой

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-03T17:01:14+03:00

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Такую красоту создает житель Яcинoватoй пенсионер - Геннaдий Миxaйлoвич Шкуpенко. Все это можно увидеть в Яcинoвaтой и не где-нибудь в сквере, а на пересечении улицы Краcный Oктябрь и Илoвaйcкого пеpеулка.

Геннадий Михайлович родом из Одессы, но еще в 70-х переехал в Ясиноватую. Здесь и семьей обзавелся. А работал учителем черчения в местном училище. Резьбой по дереву начал заниматься еще до войны. Сначала это были фигуры из высоких пней, оставшихся от старых деревьев, спиленных по причине их аварийности. Не пропадать же добру?! Так появились белки, заяц, уж, суровый цыган, Маша и медведь, клоун, аист, лягушка. А вот для живых скворцов мастер соорудил резной терем. Есть у него во дворе даже персонажи из мультфильма о Шреке – сам Шрек собственной персоной, его жена – Фиона и верный осел.

Не оставил он любимое дело и во время войны. Именно так удавалось преодолевать страх при обстрелах. А досталось его городу немало. Но рассудил так – чему быть того не миновать и продолжает дарить вторую жизнь деревьям и радовать глаз окружающих.

Кстати, люди, видя такую красоту, стремятся помочь пенсионеру. Соседские женщины высадили цветы вокруг деревянных скульптур, а дети часто просятся в подмастерья, когда требуется разукрасить ту или иную сказочную фигуру.

ИСТОЧНИК KP.RU