НМ ДНР сбила под Ясиноватой беспилотник-корректировщик

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-03T16:19:10+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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Военнослужащие Народной милиции ДНР под Ясниноватой сбили беспилотник, с помощью которого ВСУ корректировали огонь. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

- Сегодня умелыми действиями наших военнослужащих был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который вёл корректировку огня по населённому пункту Ясиноватая, - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики 214 боеприпасов. А за неделю – почти полторы тысячи.

С 27 мая по 3 июня в результате обстрелов ВСУ пострадали семь мирных жителей ДНР. Повреждено 43 объекта инфраструктуры и жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU