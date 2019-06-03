НМ ДНР сбила под Ясиноватой беспилотник-корректировщик
Военнослужащие Народной милиции ДНР под Ясниноватой сбили беспилотник, с помощью которого ВСУ корректировали огонь. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
- Сегодня умелыми действиями наших военнослужащих был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который вёл корректировку огня по населённому пункту Ясиноватая, - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики 214 боеприпасов. А за неделю – почти полторы тысячи.
С 27 мая по 3 июня в результате обстрелов ВСУ пострадали семь мирных жителей ДНР. Повреждено 43 объекта инфраструктуры и жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU