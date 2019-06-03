Луганск стал чище: коммунальщики вывезли с городских улиц 670 тонн мусора
Коммунальщики Луганска вывезли за неделю с улиц города 670 тонн мусорв. Об этом сообщили в городской администрации.
- За неделю 670 тонн крупного смета мы убрали – это улицы Оборонная, Буденного, Шеремета, Даля. Также наносы убирали на улицах Ленина и Артема, - говорится в сообщении.
Кроме этого в столице Луганской Народной Республики провели промывку ливневок.
- По инженерным сооружениям мы практически закончили улицу Оборонную промывку, прочистили 42 колодца, промыли порядка 150 метров ливневой канализации, - рассказывают в столичной мэрии. - Коммунальщики промыли почти полторы тысячи метров технического тротуара.
ИСТОЧНИК KP.RU