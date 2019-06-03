2019-06-03T23:08:59+03:00
Общество

Луганск стал чище: коммунальщики вывезли с городских улиц 670 тонн мусора

Об этом сообщили в городской администрации
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: mediacity.adv.vgФото: mediacity.adv.vg
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Коммунальщики Луганска вывезли за неделю с улиц города 670 тонн мусорв. Об этом сообщили в городской администрации.

- За неделю 670 тонн крупного смета мы убрали – это улицы Оборонная, Буденного, Шеремета, Даля. Также наносы убирали на улицах Ленина и Артема, - говорится в сообщении.

Кроме этого в столице Луганской Народной Республики провели промывку ливневок.

- По инженерным сооружениям мы практически закончили улицу Оборонную промывку, прочистили 42 колодца, промыли порядка 150 метров ливневой канализации, - рассказывают в столичной мэрии. - Коммунальщики промыли почти полторы тысячи метров технического тротуара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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