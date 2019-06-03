Катались по раскаленному жарой асфальту в плотных костюмах и шлемах: картингисты ЛНР открыли сезон

СЕГОДНЯ 20:24 2019-06-03T20:35:43+03:00

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В жаркую летнюю погоду 49 спортсменов из восьми городов ЛНР и ДНР надели свои плотные костюмы и противоударные шлемы для того, чтобы поучаствовать в турнире по картингу в городе Брянка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

— В первый день лета на городском картодроме Брянки прошел традиционный Турнир ЛНР по картингу «Открытие сезона – 2019». В соревнованиях приняли участие 49 автоспортсменов из восьми городов Луганской и Донецкой Народных Республик, — говорится в сообщении.

У спортсмена из семи классов было всего два заезда, чтобы определить призеров турнира.

По словам организаторов соревнований на горячем асфальте картодрома горела настоящая конкуренция среди гонщиков. Но победителем из нее вышла команда хозяев трека из Брянки. Второе и третье место разделили спортсмены из Алчевска и Горловки.

Все они в итоге получили дипломы, медали, кубки и ценные подарки от организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU