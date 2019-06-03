СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-03T17:53:51+03:00

Об этом сообщили в городской администрации

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В Донецке стартовала «Лига дворового футбола». Открытие прошло на стадионе «Кировец» в Кировском районе столицы Республики. Об этом сообщили в городской администрации.

- Около 1 500 человек пришли на открытие мероприятия, - говорится в сообщении. - Почетные гости вручили «дворовым» игрокам футбольные мячи для будущих побед.

Всем участникам подарили мячи. Фото: gorod-donetsk.com

Всего в торжественном открытии турнира приняли участие 10 дворовых команд.

- Первую игру провели команды «Росток» из поселка Оленовка и «Донкар» из города Донецка. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу ребят из Оленовки, - рассказали в столичной мэрии.

Как отметили организаторы турнира, соревнования будут проводиться до конца сезона, в них будут задействованы все дворовые команды ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU