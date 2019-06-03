Небоевые потери ВСУ в Донбассе: Из-за игнорирования техники безопасности армия Украины потеряла двух бойцов

СЕГОДНЯ 18:45 2019-06-03T18:45:43+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

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В пресс-службу Народной милиции Республики продолжают поступать сведения о небоевых потерях ВСУ в Донбассе. На этой неделе еще два боевика выбыли из личного состава армии из-за игнорирования техники безопасности в обращении с гранатой. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.

Один из случаев произошел в 53-й бригаде. Во время пьяной ссоры боевики бросили гранату в окоп, где она и взорвалась. Осколки от нее полетели в одного из собутыльников.

- В районе населённого пункта Дзержинск во время пьяной ссоры, возникшей между боевиками 53-й бригады, во время распития алкоголя, в результате взрыва гранаты, брошенной одним из собутыльников в окоп, получил осколочные ранения рядовой Денисюк, - говорится в сообщении.

В 35-й бригаде сержант ВСУ под действием наркотиков решил разобрать гранату. Но та взорвалась рядом с ним. Спасти мужчину не удалось.

- В районе Старогнатовки, во время попытки разобрать боеприпас к подствольному гранатомету погиб боевик 35-й бригады сержант Бойченко. Согласно результатам разбирательства, проведенного военной службой правопорядка, было установлено, что погибший находился в состоянии наркотического опьянения, — рассказал начальник пресс-службы.

Также Даниил Безсонов добавил, что командиры этих военнослужащих, сообщили в вышестоящий штаб о потерях в личном составе в результате обстрелов со стороны Народной милиции Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU