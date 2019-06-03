Полчаса жонглировал гирей: спортсмен из ДНР выступил на Кубке России

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-03T14:32:55+03:00

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В министерстве спорта Донецкой Народной Республики сообщили, что трехкратный чемпион России и Европы дончанин Богдан Дрожжин принял участие в Кубке России, который проходил в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня.

- В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Пермского края, Курганской области, Нижнего Тагила, Ростова-на-Дону, Кирова и Бразилии, - рассказали в спортивном ведомстве Республики.

В ходе своего выступления Дрожжин стал обладателем серебряных медалей турниров в категории свыше 75 килограмм среди мужчин профессионалов.

- В рамках турнира «Белые ночи» прошел полу-марафон по жонглированию гирей, в котором Богдан Дрожжин за 30 минут выполнил 969 бросков гири, - рассказали в минспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU