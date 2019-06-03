За неделю в результате обстрелов ВСУ пострадали семь мирных жителей в ДНР
За прошедшую неделю, с 27 мая по 3 июня, Вооруженные силы Украины 100 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР больше 1400 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в СЦКК Руслан Якубов.
- За период с 27 мая по 3 июня зафиксировано 100 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Было выпущено 1406 боеприпасов, что составило 4,5 тонны или 90 ящиков, - сказал он.
По Республике было выпущено 307 мин калибрами 82 миллиметра и 120 миллиметров и четыре противотанковые ракеты.
- Пострадали семь мирных жителей, повреждено 43 объекта инфраструктуры и жилья, - заявил Якубов.
ИСТОЧНИК KP.RU