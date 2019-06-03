«Бурановские бабушки» выступят в Донецке 6 июня

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-03T11:39:03+03:00

Последний раз «Бурановские бабушки» выступали в Донецке в 2016 году. Фото: eurosport.ru

С ними также будет ансамбль «Бабкины внуки» и балалаечник Андрей Киряков

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Звезды Евровидения 2012 года «Бурановские бабушки» вместе с ансамблем «Бабкины внуки» и мастером игры на балалайке Андреем Киряковым приедут в Донецк с концертом в честь празднования 220-летия А.С. Пушкина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра.

— Музыкальный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки», ансамбль «Бабкины внуки» и виртуоз Андрей Киряков при содействии Русского центра выступят 6 июня в Донецке по случаю праздничных мероприятий, посвященных дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, — говорится в сообщении.

Концерт с участием гостей из России пройдет 6 июня на открытой сцене в парке имени Щербакова. Начало в шесть часов вечера.

Напомним, что 2019 год в Республике объявлен Годом русского языка. В связи с этим во всех городах Республики запланированы масштабные бесплатные мероприятия. Одно из них, это концерт на день рождения великого русского классика. Прийти на него могут все желающие, в том числе жители с подконтрольных Украине территорий Донецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU