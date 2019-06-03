Детский хор в Луганске исполнил песню "Рамштайн"

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-03T11:56:24+03:00

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Музыкальной школе эстетического воспитания №1 Луганска в следующем году исполнится 100 лет. Но задор ее педагогов и стремление к экспериментам самые что ни на есть молодежные. Воспитанники школы исполняют не только классический репертуар, но и мировые рок-хиты. Меня потрясло видео их выступления на отчетном концерте. Строгие парни и девушки, одетые подчеркнуто сдержанно, исполняют один из хитов «Rammstein» под аккомпанемент фортепиано. И мне их версия понравилась даже больше, чем первоисточник. «Комсомолка» не могла пройти мимо и связалась с одним из педагогов школы.

- Без ложной скромности скажу, что наша школа первая не только по номеру, - говорит Алексей Поляков – заведующий эстрадным отделом школы, преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер и руководитель эстрадного ансамбля. – На нашем счету большое количество знаменитых выпускников, которые работают по всему миру. У нас замечательный директор - Галина Великохатская, а весь педагогический коллектив стремится к разнообразию музыкальной палитры. Вместе с классикой, произведениями эпохи Барокко, советской эстрадой мы исполняем мировые рок-хиты. К слову, с «Rammstein» мы далеко не первопроходцы, песни этой группы исполнялись другими коллективами и раньше, что касается нашей школы, то тут уже звучали композиции Виктора Цоя, группы «Nirvana», ария из рок-оперы «Ииисус Христос – суперзвезда».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/712525" frameborder="0"></iframe> Рок по-лугански звучит весьма убедительно.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU